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لافروف: المعارضة الأرمينية تحاول استغلال الاتفاق حول قره باغ

12:56 م الخميس 12 نوفمبر 2020
لافروف: المعارضة الأرمينية تحاول استغلال الاتفاق حول قره باغ

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ترى محاولات للمعارضة الأرمينية لاستغلال اتفاق قره باغ.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الخميس - : "نعم، إننا نرى الاحتجاجات، التي تتصاعد الآن في يريفان، ونحن نرى كيف تحاول المعارضة استغلال هذا الوضع".

وأضاف: "هناك بالتأكيد أناس مخلصون يشعرون بالإهانة لأن هذه هي الطريقة التي تنتهي بها هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن وفدا فرنسيا سيزور موسكو في الأيام المقبلة للتشاور بشأن كاراباخ ومناقشة الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على وجود طرف يحاول عرقلة الاتفاق بشأن قره باغ، وتابع: "حتى في حال تم الاتفاق على ناجورنو كاراباخ دبلوماسياً، فإن المقاطعات الخمس كانت ستعود لباكو سلميا".

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