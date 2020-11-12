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سنغافورة تشكل لجنة خبراء لتقييم لقاحات كوفيد-19

12:13 م الخميس 12 نوفمبر 2020
سنغافورة تشكل لجنة خبراء لتقييم لقاحات كوفيد-19

فيروس كورونا

سنغافورة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية في بيان تعيين لجنة خبراء لتقييم اللقاحات المرشحة لعلاج مرض كوفيد-19 والتوصية بالأنواع الملائمة للاستخدام في سنغافورة عندما تصبح متاحة.

وقالت الوزارة إن الدولة المدينة اتخذت خطوات لتأمين الاطلاع على ملف من اللقاحات وسط طلب عالمي قوي متوقع.

وسوف تقدم اللجنة المؤلفة من 14 شخصا توصيات بشأن إدارة اللقاحات وتوزيعها على قطاعات مختلفة من السكان وتقديم المشورة بشأن إستراتيجية اللقاحات الإجمالية لسنغافورة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 13 أكتوبر والتقت بشكل منتظم في الشهر الماضي لمناقشة اللقاحات المرشحة وشروط طرحها .

كوفيد-19 فيروس كورونا وزارة الصحة السنغافورية سنغافورة

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