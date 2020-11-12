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الكرملين ينفي التصريحات التركية بشأن المشاركة في بعثة حفظ السلام في قره باغ

12:04 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الكرملين ينفي التصريحات التركية بشأن المشاركة في بعثة حفظ السلام في قره باغ

دميتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ):

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف التصريحات التركية بشأن مشاركة أنقرة في بعثة حفظ السلام في قره باغ ، مشيرا إلى أنه لم يتم بحث هذه المسألة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- ردا على سؤال بشأن التصريحات التركية حول المشاركة في قوات حفظ السلام في قره باغ -: "إن هذه التصريحات غير واقعية، قد يكون هناك سوء فهم".

وأضاف "نحن ننطلق من حقيقة أن العسكريين الروس المنتشرين في منطقة تماس الجانبين الأذربيجاني والأرميني هم من سيقومون ببعثة حفظ السلام". وتابع:" أن التعاون مع العسكريين الأتراك سيكون في إطار مركز المراقبة على الأراضي الأذربيجانية"، مشددا على أن موضوع مشاركة تركيا في بعثة حفظ السلام بين أذربيجان وأرمينيا لم يُناقش.

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