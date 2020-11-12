أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير خارجية الإمارات يبحث مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران الأوضاع في المنطقة

11:56 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
وزير خارجية الإمارات يبحث مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي

أبوظبي- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس مع إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم أنه جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي - بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران وسورية والعراق إضافة إلى تطورات الأوضاع في فنزويلا.

وأكد الشيخ عبدالله على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وكان المبعوث الأمريكي إلى إيران أكد في وقت سابق اليوم أن واشنطن لن تغير سياساتها وحلفاءها بتغير الرئيس.

وقال أبرامز إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عديدة على إيران، مؤكداً أن هذه العقوبات تُعدّ فعالة، حيث إن هناك عشرات الآلاف من البنوك والشركات حول العالم تسعى لتجنب هذه العقوبات.

عبد الله بن زايد الإمارات إيران إليوت أبرامز

الخبر التالى:

الكرملين ينفي التصريحات التركية بشأن المشاركة في بعثة حفظ السلام في قره باغ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا