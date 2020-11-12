مقتل صحفي جراء انفجار قنبلة جنوبي أفغانستان

كابول- (د ب أ):

أكد مسؤولون مقتل صحفي محلي في انفجار قنبلة بإقليم هلمند، جنوبي أفغانستان، اليوم الخميس.

ولقي الصحفي، المعروف باسم إلياس دايي، حتفه بعدما انفجرت قنبلة صغيرة زرعت في سيارته بمدينة لاشكارجاه، عاصمة الإقليم، بحسب ما ذكره المتحدث باسم حاكم الإقليم، وسياسي محلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأصيب في الحادث أيضا شقيق الصحفي ومدنيان آخران، أحدهما طفل.

كان دايي عمل مراسلا لـ"إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي" في إقليم هلمند المضطرب، لمدة 10 سنوات، حسبما قال راتب نوري، مدير مكتب المحطة في العاصمة الأفغانية كابول، لـ "د.ب.أ".

وغرد نوري على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "كان من أفضل العاملين لدينا بالإذاعة ... ألم فراقه لا يحتمل".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ومنذ أكتوبر، تصاعد القتال العنيف في الإقليم عقب هجوم كبير لطالبان من أجل السيطرة على عاصمته. ونزح عشرات الآلاف من المدنيين.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تعد أفغانستان واحدة من أكثر البلدان خطورة بالنسبة للصحفيين.

وشهد يوم السبت الماضي مقتل مذيع تليفزيوني مشهور سابق في هجوم مماثل بكابول.