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كورونا في أمريكا: نيويورك تطالب الحانات والمطاعم بإغلاق أبوابها مُبكرًا

10:36 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
كورونا في أمريكا: نيويورك تطالب الحانات والمطاعم بإغلاق أبوابها مُبكرًا

فيروس كورونا

وكالات:

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إنه ستتم مطالبة الحانات والمطاعم والصالات الرياضية بإغلاق أبوابها بداية من الساعة العاشرة مساء، اعتبارا من مساء الجمعة، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19.

وأوضح كومو خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم قصر التجمعات الداخلية على 10 أشخاص على الأكثر، معتبرا أن هذه الإجراءات تبدو مناسبة في هذه المرحلة، لمواجهة تفشي الفيروس.

وأضاف: "إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية لوقف تفشي كورونا، فإننا سنقوم بمزيد من التدابير المشددة في الفترة المقبلة".

وأبدى حاكم نيويورك أمنيته في تجنب فرض الإغلاق العام في الولاية، مشيرا إلى أن الحانات والمطاعم والصالات الرياضية تساهم في تصاعد أزمة انتشار الوباء.

وكانت ولاية نيويورك قد أبلغت عن 4820 إصابة جديدة بالفيروس، يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى يومي منذ أبريل الماضي، مع وصول عدد الحالات في المستشفيات لنحو 1628، وهو ما يعادل ضعف العدد قبل شهر واحد.

فيروس كورونا أمريكا المطاعم ولاية نيويورك، أندرو كومو

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