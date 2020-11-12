وزير الصحة الألماني يتوقع عدم إقامة أية احتفالات هذا الشتاء

برلين- (د ب أ):

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان بأنه يتوقع وجود قيود شديدة مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تتجاوز فترة الإجراءات الحالية الخاصة بشهر نوفمبر الجاري.

وقال شبان اليوم الخميس لإذاعة "برلين-براندنبورج" (أر بي بي) الألمانية بالنظر إلى أعداد الإصابة بالفيروس: "يتعين علينا العمل سويا على تجاوز هذا الشتاء بأعداد أقل بشكل إجمالي".

وأضاف أنه لم يعد توقع إقامة فعّاليات يزيد عدد المشاركين بها على 10 إلى 15 شخصا مثل احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس) أو غيرها "في هذا الشتاء"، لافتا إلى أنه إذا تراجعت أعداد الإصابة، "فإن ذلك لا يعني أنه يمكن الانطلاق في كل مكان مجددا اعتبارا من ديسمبر أو يناير القادمين بإقامة حفلات زواج أو احتفالات عيد الميلاد وكأن شيئا لم يكن"، وأكد أن الوضع يتطلب الصبر.

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 21866 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة فقط.

وبحسب بيانات المعهد، يزيد هذا العدد على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بنحو 3400 حالة إصابة.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي سجلها منذ بداية تفشي الوباء في ربيع العام الجاري بلغ حتى الآن 727553 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 11982 حالة، أي زاد على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بإجمالي 215 حالة.