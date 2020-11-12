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وزير الصحة العماني: إصابات كورونا بالسلطنة في انخفاض مستمر

10:20 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
وزير الصحة العماني: إصابات كورونا بالسلطنة في انخفاض مستمر

مسقط- (د ب أ):

كشف وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي اليوم الخميس عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالسلطنة في انخفاض مستمر.

وأعرب السعيدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عن أمله أن لا تكون الأرقام القليلة المسجلة مؤخراً عاملاً للتراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية.

وأضاف أن فيروس كورونا كوفيد١٩ ليس مرضا تنفسيا فقط بل له آثار صحية أخرى طويلة المدى ويسبب تليف للرئتين والقلب وتأثيرات للعين.

وأشار إلى أن مبدأ السلطنة ألا تستخدم أي لقاح حتى بعد الدراسة وبعد التصريح به من دولة المنشأ ، لافتا إلى أن الدراسات بشأن اللقاحات ما زالت مستمرة والدراسات هي أولية.

وسجلت سلطنة عمان 256 إصابة جديدة وخمس وفيات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية ، و بلغ إجمالي حالات الإصابة بالسلطنة 119 الفا و442 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 110 آلاف و50 .

سلطنة عمان فيروس كورونا

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