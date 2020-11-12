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كوريا الجنوبية تسجل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:00 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب ا):
أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه من بين الحالات الجديد 128 حالة عدوى محلية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 27 ألفا و942 حالة.

وقد بدأ المزيد من حكومات المدن والأقاليم في فرض قواعدها الخاصة بالتباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس، ولكن السلطات الصحية تدرس تعميم هذه القواعد في أنحاء البلاد في المستقبل القريب، وذلك في ظل تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة يومية منذ فترة.

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