الهند تسجل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 8 ملايين و 684 ألفا و39 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 550 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 128 ألفا و 121 حالة.