الهند تسجل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 8 ملايين و 684 ألفا و39 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 550 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 128 ألفا و 121 حالة.
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