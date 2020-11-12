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الهند تسجل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:57 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
الهند تسجل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 8 ملايين و 684 ألفا و39 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 550 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 128 ألفا و 121 حالة.

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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