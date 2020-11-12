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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 52 مليونا

08:53 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 52 مليونا

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوز 52 مليونا حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 52 مليونا و69 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 34 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و283 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

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