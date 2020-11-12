موريتانيا تحث الأمم المتحدة على التحرك لتفادي الأسوأ في أزمة الصحراء الغربية

نواكشوط - (د ب أ)

حثت موريتانيا، الأمم المتحدة على التحرك العاجل من أجل تفادي الأسوأ في أزمة الصحراء الغربية وبذل مساعي بين الأطراف لحلحلة الوضع.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وبحث معه "الأوضاع المتوترة في شريط الكركرات قرب الحدود الشمالية لموريتانيا" .

وأوضحت أن الطرفين تناولا "خطورة الوضع القائم والتخوف من أن يؤدي إلى أعمال عنف لا تحمد عقباها".

ومن جانبه، أطلع الأمين العام أطلع الوزير الموريتاني على كل الاتصالات التي يجريها منذ يومين من أجل تجنب أي تفاقم للوضع على الميدان، ولكنه لم يخف مخاوفه مما وصل إليه الوضع الميداني من خطورة.

وطلب الأمين العام من موريتانيا أن تلعب دورها الإيجابي والمعترف به من كل الأطراف من أجل حلحلة هذه الأزمة، فيما أكد الوزير أن هذه الجهود قائمة بكثافة منذ أيام.

ودعت موريتانيا في وقت سابق اليوم طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى "التوصل لحل لأزمة المعبر الحدودي "الكركارات" في أسرع وقت.

واندلعت أزمة لتزويد الاسواق الموريتانية وأسواق في غرب أفريقيا بالمنتجات والسلع المغربية خاصة الخضروات والفواكه بعد قيام ناشطين من المجتمع المدني الصحراوي بإغلاق "معبر الكراكرات" الحدودي بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

وحشد المغرب جيشه فيما أرسلت موريتانيا تعزيزات ونشرت جيشها على طول حدودها مع المنطقة العازلة، وأعلنت جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر حالة استنفار قصوى وحذرت المغرب من إطلاق النار أو قمع الناشطين الصحراويين.