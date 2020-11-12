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العاهل السعودي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

12:24 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
العاهل السعودي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

الملك سلمان

وكالات

رحب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين، يوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الخطاب الملكي السنوي.

وأعرب عن تطلع المملكة العربية السعودية في أن يمهد اتفاق وقف إطلاق النار، الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، ودعا إلى وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي.

وشدد على أهمية دعم السودان في الظروف الحالية مؤكدُا على دعم المملكة لمحادثات جوبا للسلام في السودان.

الملك سلمان اللجان العسكرية الليبية وقف إطلاق النار ليبيا الأمم المتحدة

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