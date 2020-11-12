العاهل السعودي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
وكالات
رحب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وافتتح خادم الحرمين الشريفين، يوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الخطاب الملكي السنوي.
وأعرب عن تطلع المملكة العربية السعودية في أن يمهد اتفاق وقف إطلاق النار، الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، ودعا إلى وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي.
وشدد على أهمية دعم السودان في الظروف الحالية مؤكدُا على دعم المملكة لمحادثات جوبا للسلام في السودان.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109881
عدد المصابين
-
100662
عدد المتعافين
-
6405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
52352876
عدد المصابين
-
36626932
عدد المتعافين
-
1287820
عدد الوفيات
إعلان