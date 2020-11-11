التحالف يدمر زورقين حوثيين محملين بالمتفجرات في البحر الأحمر

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر، أطلقهما الحوثيون في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قوله، إن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية القيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

واوضح المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.