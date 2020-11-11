أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

التحالف يدمر زورقين حوثيين محملين بالمتفجرات في البحر الأحمر

11:49 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
التحالف يدمر زورقين حوثيين محملين بالمتفجرات في البحر الأحمر

المليشيات الإرهابية

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر، أطلقهما الحوثيون في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قوله، إن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية القيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

واوضح المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.

المليشيا الحوثية الإرهاب اليمن البحر الأحمر المتفجرات قوات التحالف البحرية

الخبر التالى:

العاهل السعودي: نبذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا