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موزمبيق تتهم 12 إيرانيًا بدعم جماعة إرهابية

11:45 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
موزمبيق تتهم 12 إيرانيًا بدعم جماعة إرهابية

موزمبيق

مابوتو - (د ب أ)

اتهمت السلطات في موزمبيق، 12 إيرانيًا اليوم الأربعاء؟ بدعم منظمة إرهابية، وذلك بعد عام من اعتقالهم في مقاطعة كابو ديلجادو المضطربة بشمال موزمبيق.

وتردد أن الإيرانيين المعتقلين أعضاء في منظمة إرهابية دولية وقد تم اعتقالهم في كابو ديلجادو في ديسمبر 2019، وفقًا لمكتب المدعي العام في مابوتو.

وضبطت السلطات بنادق هجومية آلية ومسدسات وذخيرة ومعدات أخرى على متن سفينتهم في خليج بيمبا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قطع مسلحون رؤوس أكثر من 50 شخصا في نفس الإقليم، بعد أن هاجم المتمردون عدة قرى في منطقتي ميودومبي وماكوميا، مما أسفر عن مقتل مدنيين واختطاف نساء وأطفال وحرق منازل.

موزمبيق جماعة إرهابية إيران

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