‏المبعوثة الأممية لليبيا: محادثات تونس أحرزت تقدمًا واتفاقًا على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرًا

وكالات:

قالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن المحادثات الجارية في تونس حول مستقبل ليبيا، أحرزت تقدمًا تمثل في الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرًا.

وتابعت وليماز في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن المشاركين في ليبيا توصلوا إلى حل؛ لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات ثقة، وأوضحوا الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري.

وأكدت أنه تم الاتفاق في تونس على خطوات لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا.

وانطلقت الاثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية بمشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز،