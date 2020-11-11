أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مصادر أمريكية تكشف عن إصابات بكورونا في البيت الأبيض

11:26 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
مصادر أمريكية تكشف عن إصابات بكورونا في البيت الأبيض

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت مصادر بالبيت الأبيض، أن مدير الشؤون السياسية للبيت الأبيض بريان جاك وأحد مرؤوسيه ثبت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت بلومبرج، أن هيلي بومجاردنر، حليف ترامب الذي حضر حفلة ليلة انتخابات البيت الأبيض كضيف على رودي جولياني، أصيب أيضا بفيروس كورونا.

وحضر جاك الحفل، وبعد ذلك ظهرت نتيجة فحص كل من رئيس هيئة موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون والمستشار الخارجي للرئيس ديفيد بوسي إيجابية.

البيت الأبيض بريان جاك فيروس كورونا

الخبر التالى:

‏المبعوثة الأممية لليبيا: محادثات تونس أحرزت تقدمًا واتفاقًا على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا