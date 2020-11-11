مصادر أمريكية تكشف عن إصابات بكورونا في البيت الأبيض
واشنطن - (د ب أ)
ذكرت مصادر بالبيت الأبيض، أن مدير الشؤون السياسية للبيت الأبيض بريان جاك وأحد مرؤوسيه ثبت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضافت بلومبرج، أن هيلي بومجاردنر، حليف ترامب الذي حضر حفلة ليلة انتخابات البيت الأبيض كضيف على رودي جولياني، أصيب أيضا بفيروس كورونا.
وحضر جاك الحفل، وبعد ذلك ظهرت نتيجة فحص كل من رئيس هيئة موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون والمستشار الخارجي للرئيس ديفيد بوسي إيجابية.
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