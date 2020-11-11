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جنوب إفريقيا تتفق مع شركة أمريكية لإنتاج لقاح كورونا على أراضيها

11:22 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
جنوب إفريقيا تتفق مع شركة أمريكية لإنتاج لقاح كورونا على أراضيها

فيروس كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ)

بينما يبحث العالم عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، ستكون جنوب إفريقيا من بين الأماكن التي سيتم فيها إنتاج مصل بموجب اتفاق أعلنه الرئيس سيريل رامافوزا اليوم الأربعاء.

وأبرمت شركة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون" اتفاقًا أوليًا مع شركة "أسبن فارماكير"، وهي شركة جنوب إفريقية، حسبما أعلن رامافوزا للأمة في خطاب متلفز.

وقال رامافوزا: "أسبن لديها القدرة على تصنيع 300 مليون جرعة من اللقاح المرشح في مصنعها في بلدية نيلسون مانديلا باي. هذا منتج طبي ينقذ الأرواح سيكون مطلوبا في جميع أنحاء العالم، وسيصنعه عمال من جنوب إفريقيا".

وقال إن هذا بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته شركة بيوفاك، وهي شركة أدوية بيولوجية محلية في شراكة مع حكومة جنوب إفريقيا.

وتتعاون جنوب إفريقيا مع العديد من شركات الأدوية متعددة الجنسيات وتساهم في توفير اللقاح في بقية القارة.

وقال رامافوزا إن جنوب إفريقيا تعمل من خلال المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على لقاح وتمويله من أجل القارة الإفريقية.

فيروس كورونا لقاح كورونا جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا جونسون آند جونسون شركة أسبن فارماكير

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