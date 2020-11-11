تونس وليبيا تتفقان على اعتماد بروتوكول صحي خلال التنقل بين البلدين

تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل الوقاية من فيروس كورونا، خلال تنقلهم بين البلدين، لافتة إلى أنه، حسب الاتفاق الثنائي، سينطلق العمل بهذا البروتوكول الصحي المشترك ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان اليوم، أن القرار جاء في إطار توطيد وأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين التونسي والليبي وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، وإثر جلسة العمل التي انعقدت بتونس، في 21 أكتوبر الماضي بمقر الخارجية التونسية، مع وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية.

وأضافت الوزارة أن هذا البروتوكول يتضمن إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة-وازن، موضحة أن الاتصالات لا زالت جارية بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.