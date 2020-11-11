أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تونس وليبيا تتفقان على اعتماد بروتوكول صحي خلال التنقل بين البلدين

10:35 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
تونس وليبيا تتفقان على اعتماد بروتوكول صحي خلال التنقل بين البلدين

تونس

تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل الوقاية من فيروس كورونا، خلال تنقلهم بين البلدين، لافتة إلى أنه، حسب الاتفاق الثنائي، سينطلق العمل بهذا البروتوكول الصحي المشترك ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان اليوم، أن القرار جاء في إطار توطيد وأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين التونسي والليبي وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، وإثر جلسة العمل التي انعقدت بتونس، في 21 أكتوبر الماضي بمقر الخارجية التونسية، مع وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية.

وأضافت الوزارة أن هذا البروتوكول يتضمن إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة-وازن، موضحة أن الاتصالات لا زالت جارية بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.

هذا المحتوى من

تونس بروتوكول صحي فيروس كورونا الخارجية التونسية

الخبر التالى:

بريطانيون يطالبون بوضع الملكة في مقدمة قائمة الانتظار للحصول على لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا