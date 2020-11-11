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بريطانيا: الاتفاق أفضل طريقة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي

10:21 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
بريطانيا: الاتفاق أفضل طريقة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد واصلنا دعمنا بقوة لخطة العمل الشاملة المشتركة لأننا ما زلنا نعتقد أنها أفضل طريقة لمنع الإيرانيين من تطوير سلاح نووي".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم توجه سؤال لسلاك حول ما إذا كانت المملكة المتحدة تأمل في أن يعيد الرئيس المنتخب جو بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

يشار إلى أن مسار اتفاق إيران النووي تحت قيادة بايدن لا يزال غير مؤكد.

بوريس جونسون سلاح نووي رئيس الوزراء البريطاني المملكة المتحدة إيران

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