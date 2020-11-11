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منظمة التعاون الإسلامي تستنكر هجوم جدة وتصفه بـ"الجبان"

09:50 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
منظمة التعاون الإسلامي تستنكر هجوم جدة وتصفه بـ"الجبان"

منظمة التعاون الإسلامي

السعودية - (أ ش أ)

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، حادثة الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة بمحافظة جدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المنظمة أكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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منظمة التعاون الاسلامي هجوم جدة

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