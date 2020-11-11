تونس تدين وتستنكر بشدة هجوم جدة
تونس - (أ ش أ)
أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإجرامي الجبان على إثر التفجير الإرهابي الذي وقع، اليوم الأربعاء، بمقبرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدف تجمعًا من المقيمين بالمملكة وأسفر عن سقوط جرحى.
وجددت تونس، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، التأكيد على رفضها المطلق للعنف وكافة أشكال التطرف والإرهاب، أيًا كانت دوافعه وأسبابه، كما تؤكد تونس تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، مجددة دعمها الكامل لها في ما يحفظ أمنها واستقرارها.
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