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سعد الحريري يدين هجوم جدة

09:34 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
سعد الحريري يدين هجوم جدة

سعد الحريري

وكالات
أدان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مساء اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي وقع في مقبرة الخواجات في مدينة جدة اثناء احتفال لعدد من القناصل الأجانب خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وكتب الحريري في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي وقع في مقبرة الخواجات في مدينة جدة أثناء احتفال لعدد من القناصل الأجانب لمناسبة انتهاء الحرب العالمية الأولى".

وأكد على تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة كافة المخططات التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها، سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر.

سعد الحريري الحكومة اللبنانية هجوم جدة

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