سعد الحريري يدين هجوم جدة
وكالات
أدان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مساء اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي وقع في مقبرة الخواجات في مدينة جدة اثناء احتفال لعدد من القناصل الأجانب خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وكتب الحريري في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي وقع في مقبرة الخواجات في مدينة جدة أثناء احتفال لعدد من القناصل الأجانب لمناسبة انتهاء الحرب العالمية الأولى".
وأكد على تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة كافة المخططات التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها، سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر.
ندين باشد العبارات الاعتداء الجبان الذي وقع في مقبرة الخواجات في مدينة جدة اثناء احتفال لعدد من القناصل الاجانب لمناسبة انتهاء الحرب العالمية الاولى ١/٢— Saad Hariri (@saadhariri) November 11, 2020
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109422
عدد المصابين
-
100439
عدد المتعافين
-
6380
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50885598
عدد المصابين
-
35870964
عدد المتعافين
-
1264161
عدد الوفيات
إعلان