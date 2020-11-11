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"فيسبوك" تمدد حظر الإعلانات السياسية والانتخابية في أمريكا لمدة شهر

09:25 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
"فيسبوك" تمدد حظر الإعلانات السياسية والانتخابية في أمريكا لمدة شهر

فيسبوك

نيويورك - (د ب أ)

أبلغت شركة فيسبوك المعلنين أن حظرها المفروض بعد الانتخابات الأمريكية على الإعلانات السياسية قد يستمر لمدة شهر آخر، وفقا لتقارير قناة "سي إن بي سي"، نقلاً عن الشركة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، بأن فيسبوك ذكرت أنها قد تستأنف الإعلانات في وقت قريب، لكن القيود المؤقتة على الإعلانات الانتخابية أو السياسية في الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في منع الارتباك أو إساءة الاستخدام.
وأفادت شركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب في الخامس من نوفمبر بالإبقاء على تدقيق المعلومات المضللة، في الوقت الحالي.

فيسبوك حظر الإعلانات السياسية الانتخابات الأمريكية

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