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السودان: مستعدون لحماية المدنيين وتعزيز الأمن بعد خروج بعثة "يوناميد"

09:14 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
السودان: مستعدون لحماية المدنيين وتعزيز الأمن بعد خروج بعثة "يوناميد"

وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين

السودان - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، استعداد الحكومة، للقيام بدورها بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" المرتقب في نهاية ديسمبر من العام الجاري، خاصة في حماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار.

والتقى وزير الخارجية السوداني، في الخرطوم اليوم، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السفير دونالد بوث، وبحث اللقاء عددًا من الملفات المشتركة أبرزها تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام.

وأكد وزير الخارجية استمرار التعاون الكبير بين السودان والولايات المتحدة في كافة المجالات.

من جانبه، أوضح بوث أنه بحث خلال زيارته الحالية للخرطوم مع المسئولين السودانيين مسألة تهيئة السودان لاستقبال الاستثمار الدولي بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا.

في غضون ذلك، التقى الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ منصور مديرعام قوات الشرطة السودانية، مع وفد من بعثة "يوناميد"، بحضور قيادات من الشرطة السودانية، وناقش الاجتماع التنسيق والتعاون بين الشرطة السودانية وبعثة شرطة "يوناميد" في مختلف الجوانب.

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يوناميد دارفور السودان عمر قمر الدين

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