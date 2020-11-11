للمرة الثانية.. الانتخابات الأمريكية تضع رئيس وزراء بريطانيا في موقف محرج (فيديو)

وكالات

نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مقطع فيديو لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يجيب خلال جلسة برلمانية عن سؤال لنائبة برلمانية بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأخطأ جونسون في وصف ترامب الذي تنتهي ولايته ظهر ٢٠ يناير المقبل، حينما رد قائلاً: "لدي علاقات جيدة مع الرئيس السابق.. وهذا الأمر مطلوب من كل رئيس وزراء بريطانيا، أن تكون له علاقات جيدة مع البيت الأبيض، وفي المقابل، أنا متحمس للعمل مع الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن وكامالا هاريس"، وذلك ردًا على سؤال من أنجيلا إيجل نائبة عن حزب العمال.

وطرحت النائبة سؤالاً على جونسون قائلة إن رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، فما هي أفضل نصيحة يمكن أن تقدمها لصديقك المفضل؟.

وأوضحت "إندبندنت" أنه رغم هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، فمن الممكن وصفه بالرئيس حتى موعد تسليم السلطة في ٢٠ يناير المقبل.

وكان جونسون قد نشر الرسالة على تويتر يوم السبت بعد أن أعلنت شبكات التلفزة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان أن نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن هو الفائز.

ويرفض الرئيس الحالي دونالد ترامب القبول بنتيجة الانتخابات ويقدم سلسلة من الدعاوى القضائية في ولايات معينة متحدياً النتائج.

وقد جاء في رسالة رئيس الوزراء البريطاني: "تهانينا لجو بايدن على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة ولكامالا هاريس على إنجازها التاريخي".

وتمضي الرسالة قائلة: "إن الولايات المتحدة هي أهم حليف لنا وأنا أتطلع للعمل معاً عن قرب على أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والأمن".

لكنه بدا أن الرسالة تحمل آثار رسالة مختلفة تشير إلى ترامب، الذي شغل منصب الرئاسة منذ العام 2017.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "كما يمكن أن تتوقعوا، تم تحضير بيانين مسبقاً استجابة لنتيجة هذه الانتخابات التي كانت متقاربة جداً".

وألقت الحكومة البريطانية باللائمة على "خطأ فني" في ظهور اسم "ترامب" بلون خافت في خلفية تغريدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون يهنئ فيها جو بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية.

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على التناقض بينما قال موقع "غويدو فوكس" إن الرسالة تضمنت أيضاً عبارة "فترة رئاسية ثانية" مدمجة فيها.

وقال مسؤولون بريطانيون إن رسالتين تم إعدادهما قبل أن تُعرف النتيجة.

وأضافوا أن الرسالة البديلة "تداخلت" مع الرسالة الأخرى بالخطأ.