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حصيلة إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز المليون

08:45 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
حصيلة إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز المليون

كورونا في إيطاليا

إيطاليا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 32961 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل في إيطاليا منذ بداية الوباء تجاوز المليون اليوم، مع تسجيل 32961 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أنه تم تسجيل 623 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 42953 حالة منذ ظهور الفيروس في إيطاليا فبراير الماضي.
وتعد منطقة لومباردي الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية لإيطاليا، المنطقة الأكثر تضررًا اليوم الأربعاء، حيث أبلغت عن 8180 حالة جديدة بانخفاض حاد عن 10955 حالة يوم أمس الثلاثاء.

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