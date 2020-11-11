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الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز بـ12 مرة الحد المسموح به

08:36 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز بـ12 مرة الحد المسموح به

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا - (د ب أ)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اليوم الأربعاء، أن تفسيرات إيران حول منشأ الجسيمات النووية التي تم اكتشافها في موقع سري العام الماضي غير قابلة للتصديق.

وأشارت الوثيقة السرية، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن التوقيع الكيميائي لجزيئات اليورانيوم مماثل لتلك الموجودة في المعدات النووية التي استوردتها إيران من باكستان، جارتها المسلحة نوويا.

وقالت الوكالة الدولية ومقرها فيينا في تقريرها الفصلي الأخير الخاص بإيران "هناك حاجة إلى تفسير كامل وسريع من إيران".

وسلطت الوكالة النووية الضوء على المسألة التى لم يتم حلها بعد أن حققت مؤخرًا تقدمًا في الوصول إلى موقعين آخرين جرى السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتهما بعد شهور من المماطلة الإيرانية.

كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع إلى أكثر من 2400 كيلوجرام، وهو ما يعادل 12 ضعف الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق النووي بين إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

وبدأت طهران العام الماضي في تجاهل البنود الرئيسية للاتفاق، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.

الطاقة الذرية فيينا الجسيمات النووية إيران دونالد ترامب

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