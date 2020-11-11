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جونسون يدين الاحتجاج "المهين" من حركة تمرد ضد الانقراض

07:22 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
جونسون يدين الاحتجاج "المهين" من حركة تمرد ضد الانقراض

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، احتجاجًا على تغير المناخ في وسط لندن أقيم أمام النصب التذكاري للحرب العالمية الأولى في يوم الهدنة، ووصفه بأنه "مهين للغاية".

وعلقت حركة "تمرد ضد الانقراض" لافتة على النصب التذكاري، وهو النصب التذكاري الوطني الرسمي للحرب في بريطانيا، والذي تم تشييده بعد انتهاء الحرب عام 1920.

وكتب نشطاء الحركة على اللافتة "احترموا تضحياتهم، تغير المناخ يعني الحرب".

كما تم وضع إكليل من زهور الخشخاش على النصب التذكاري مزين بعبارة "تغير المناخ يعني الحرب، تحركوا الآن" صباح اليوم الأربعاء.

ويوجد النصب التذكاري على بعد حوالي 130 مترًا من مقر إقامة جونسون الرسمي في داونينج ستريت.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "النصب التذكاري هو نصب لتكريم من حاربوا وماتوا للحفاظ على جميع حرياتنا. اليوم، من بين كل الأيام، عندما نتحد معا لإحياء ذكرى قتلانا في الحرب، كان هذا العمل مهينا للغاية".

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني حركة تمرد ضد الانقراض لندن

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