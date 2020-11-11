أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الأمين العام للتعاون الخليجي يقدم تعازيه لملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

07:07 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الأمين العام للتعاون الخليجي يقدم تعازيه لملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

السعودية - (أ ش أ)

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، عن تعازيه ومواساته للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد، والشعب البحريني في وفاة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الحجرف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن دول مجلس التعاون فقدت بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أحد أهم القادة لما له من أدوار مشهودة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعظيم مكتسبات شعوب دول المجلس"، مشيدا بالسيرة العطرة للفقيد التي حفلت بالإنجازات العظيمة والمواقف المشرفة التي مكنت مملكة البحرين من تبوء مكانة دولية مرموقة.

هذا المحتوى من

مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد بن عيسى آل خليفة الأمير خليفة بن سلمان السعودية البحرين

الخبر التالى:

فايزر: 300 مليون جرعة من لقاح كورونا توزع في أوروبا قريبًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بالفيديو.. كينيا 1 - 1 جزر القمر.. مجموعة مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا