الأمين العام للتعاون الخليجي يقدم تعازيه لملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء
السعودية - (أ ش أ)
أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، عن تعازيه ومواساته للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد، والشعب البحريني في وفاة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وقال الحجرف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن دول مجلس التعاون فقدت بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أحد أهم القادة لما له من أدوار مشهودة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعظيم مكتسبات شعوب دول المجلس"، مشيدا بالسيرة العطرة للفقيد التي حفلت بالإنجازات العظيمة والمواقف المشرفة التي مكنت مملكة البحرين من تبوء مكانة دولية مرموقة.
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