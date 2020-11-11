أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الأردن يدين ويستنكر هجوم جدة

07:06 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الأردن يدين ويستنكر هجوم جدة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الهجوم الجبان الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة شخصين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الجبان الذي استهدف الأبرياء ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا المحتوى من

الخارجية الأردنية هجوم جدة

الخبر التالى:

الأمين العام للتعاون الخليجي يقدم تعازيه لملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بالفيديو.. كينيا 1 - 1 جزر القمر.. مجموعة مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا