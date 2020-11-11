الأردن يدين ويستنكر هجوم جدة
الأردن - (أ ش أ)
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الهجوم الجبان الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة شخصين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الجبان الذي استهدف الأبرياء ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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