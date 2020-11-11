أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أول ظهور علني لترامب بعد إعلان نتيجة الانتخابات (فيديو)

06:56 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
أول ظهور علني لترامب بعد إعلان نتيجة الانتخابات (فيديو)

دونالد ترامب

وكالات:

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، في إحياء يوم المحاربين القدامى في أول ظهور علني له منذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

‎وتعد مشاركته في إحياء ذكرى قدامى المحاربين بمقبرة أرلينجتون الوطنية، هي أول نشاط رسمي له بعد الانتخابات.

‏وغادر ترامب المقبرة الوطنية دون إلقاء كلمة أو الإدلاء بأي تصريحات.

الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب

الخبر التالى:

الأردن يدين ويستنكر هجوم جدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بالفيديو.. كينيا 1 - 1 جزر القمر.. مجموعة مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا