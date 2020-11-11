أول ظهور علني لترامب بعد إعلان نتيجة الانتخابات (فيديو)
وكالات:
شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، في إحياء يوم المحاربين القدامى في أول ظهور علني له منذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتعد مشاركته في إحياء ذكرى قدامى المحاربين بمقبرة أرلينجتون الوطنية، هي أول نشاط رسمي له بعد الانتخابات.
أول ظهور علني لترامب منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية https://t.co/TtCzFQS07n
— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 11, 2020
وغادر ترامب المقبرة الوطنية دون إلقاء كلمة أو الإدلاء بأي تصريحات.
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