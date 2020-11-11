أول ظهور علني لترامب بعد إعلان نتيجة الانتخابات (فيديو)

وكالات:

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، في إحياء يوم المحاربين القدامى في أول ظهور علني له منذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

‎وتعد مشاركته في إحياء ذكرى قدامى المحاربين بمقبرة أرلينجتون الوطنية، هي أول نشاط رسمي له بعد الانتخابات.

أول ظهور علني لترامب منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية https://t.co/TtCzFQS07n — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 11, 2020

‏وغادر ترامب المقبرة الوطنية دون إلقاء كلمة أو الإدلاء بأي تصريحات.