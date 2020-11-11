الجزائر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا
الجزائر - (د ب أ)
سجلت الجزائر اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت وزارة الصحة 840 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 87 حالة عن حصيلة يوم أمس.
وبذلك بلغ إجمالي الإصابات إلى 64 ألفا و286 منذ اكتشاف الوباء نهاية فبراير الماضي.
ودعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، في وقت سابق اليوم، الجزائريين للالتزام بالتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
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