أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الجزائر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا

06:07 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الجزائر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ)

سجلت الجزائر اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت وزارة الصحة 840 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 87 حالة عن حصيلة يوم أمس.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات إلى 64 ألفا و286 منذ اكتشاف الوباء نهاية فبراير الماضي.

ودعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، في وقت سابق اليوم، الجزائريين للالتزام بالتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

فيروس كورونا إصابات كورونا الجزائر وزارة الصحة

الخبر التالى:

الأمين العام للتعاون الإسلامي يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النيابة العامة تحقق في واقعة إساءة شاب لرسول الله عبر "السوشيال ميديا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا