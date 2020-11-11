مظاهرات في أرمينيا بعد اتفاق سلام يتنازل عن أراضٍ لأذربيجان

يريفان - (د ب أ):

تجمع آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة يريفان، اليوم الأربعاء، فيما طالب الكثيرون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، عقب اتفاق سلام تنازل عن أراضٍ لأذربيجان المجاورة.

وأنهى الاتفاق الذي تخسر بموجبه أرمينيا رسميًا السيطرة على أجزاء عدة من منطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها، قتالاً استمر ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفيتين سابقًا وتردد أن أكثر من ألف شخص قتلوا خلالها.

وردد المتظاهرون "نيكول خائن" في ميدان الحرية وسط اشتباكات مع الشرطة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في أرمينيا أن أكثر من 120 شخصًا احتجزوا.

ووافق باشينيان على اتفاق السلام مع أذربيجان وروسيا أوائل الأسبوع الجاري بعدما فقدت أرمينيا السيطرة على بلدة شوشي –شوشا بالأذربيجانية- المهمة استراتيجيًا، فيما أقرت أذربيجان بإسقاط مروحية روسيا وقتل اثنان من طاقمها.

وبحسب الاتفاق، فقدت أرمينيا السيطرة على إقليم مهم في المنطقة المتنازع عليها بما في ذلك مقاطعات أجدام وكالبجار ولاشين، وسوف ترسل روسيا قوة حفظ سلام من نحو ألفين فرد.

سيطرت قوات أرمينية مسيحية بشكل كبير على ناجورنو قره باغ لأكثر من ربع قرن. وتعتبر الأمم المتحدة ناجورنو قره باغ جزءا من أذربيجان المسلمة على الأغلب.