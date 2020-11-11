النيابة العامة بالسودان: العثور على مقابر جماعية يرجح أنها لمفقودين الثورة

السودان - (أ ش أ)

أعلنت لجنة للتحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين، شكلها النائب العام السوداني تاج السر الحبر، العثور على مقابر جماعية، رجحت أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية.

وأكدت لجنة التحقيق، في بيان اليوم الأربعاء، استمرار تحقيقاتها حول واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسريًا منذ أحداث ثورة ديسمبر من العام 2018، إلى أبريل 2019، بكل شفافية لعرض الحقائق على الشعب السوداني، تأسيسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مناشدة كل الأجهزة وأسر المفقودين التعاون مع اللجنة لاستكمال تحرياتها.

وأوضح البيان أنه بعد جهد استمر لعدة أشهر تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين، التي شكلها النائب العام في نوفمبر من العام 2019، للتحقيق حول الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص، من العثور على مقابر جماعية تشير البينات إلى أنه من المُرجح أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية.

وأضاف البيان أن اللجنة ستقوم بكل مايلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.

وأوضح أن اللجنة قامت بزيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها، وأنها تباشر أعمالها وفقا لضوابط الضبط العدلي التي أصدرها النائب العام، بما يستلزمه ذلك من الحصول على البصمة الوراثية (DNA)، ومعرفة سبب الوفاة والأسباب التي أدت إلى عمليات الدفن الجماعي.