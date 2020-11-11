الإمارات تدين وتستنكر بشدة هجوم جدة

وكالات

أدانت دولة الإمارات، بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارتية، مساء الأربعاء، عن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية تأكيده أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.