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السعودية: إصابة رجل أمن وموظف بالقنصلية اليونانية في حادثة اعتداء بجدة

04:31 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
السعودية: إصابة رجل أمن وموظف بالقنصلية اليونانية في حادثة اعتداء بجدة

السعودية

الرياض/ باريس- ( د ب أ) :

صرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة، سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية السعودية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادث اعتداء "جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة في محافظة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن الدوسري قوله إنه نتج عن الاعتداء إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي، بإصابتين طفيفتين.

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال الأمر محل المتابعة الأمنية.

وكشف التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء فرض طوق أمني متكامل على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة.

وقال تلفزيون "الإخبارية" السعودي، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، إن ذلك يأتي بعد أنباء عن حادثة في المقبرة، مشيرا إلى أن الحالة مستقرة.

وكان مسؤول فرنسي صرح بوقوع عدة إصابات جراء انفجار وقع أثناء إحياء ذكرى للحرب العالمية الأولى في مدينة جدة بحضور دبلوماسيين أجانب.

وأوضح المسؤول أن الهجوم وقع بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين بالمدينة خلال مراسم تقام سنويا لإحياء ذكرى هدنة عام 1918 التي أنهت الحرب.

وقال المسؤول إن القنصل الفرنسي وغيره من الدبلوماسين الأجانب كانوا يشاركون في المراسم.

وأكد المسؤول أن "فرنسا تدين بشدة هذا الهجوم الجبان وغير المبرر".

السعودية حادث اعتداء إصابة موظف بالقنصلية اليونانية

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