الدنمارك توافق على تمويل التجارب السريرية للقاح محتمل ضد كورونا

ستوكهولم- (د ب ا):

ذكرت إحدى الوكالات الصحية الدنماركية اليوم الأربعاء إن البرلمان الدنماركي وافق على تمويل لقاح تجريبي قيد التطوير ضد فيروس كورونا.

وقال معهد سيروم الدنماركي إن اللقاح أظهر نتائج واعدة في مراحل التطوير والاختبار الأولية، وهو الآن على استعداد لدخول مرحلة التجارب السريرية.

وأضاف أنه سوف يتم استخدام التمويل الذي يقدر بـ 8ر18 مليون كرون ( 3 مليون دولار) من أجل التجارب السريرية الأولية.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه " من المهم أن تساهم الدنمارك في بحث وتطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا، مما يساعد في تأمين خيارات أوسع من اللقاحات".

وفي حال استمرت نتائج اللقاح واعدة، سوف يتم اختباره على مجموعات أكبر قبل أن قيام وكالة الأدوية الأوروبية، الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي بمراجعته، لكي يحصل على الموافقة باستخدامه.

وأشار هيونيكه إلى أن جهود المعهد سوف تساعد في تعزيز المعرفة بشأن الفيروس، ويمكن استخدامها من أجل مواجهة الأوبئة في المستقبل.

وأوضح وزارة الصحة أن هيونيكه يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطة محتملة لشخص مصاب بفيروس كورونا.