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اغتيال قاضية فلبينية على يد محامٍ يتعافى من إصابته بكورونا

02:22 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
اغتيال قاضية فلبينية على يد محامٍ يتعافى من إصابته بكورونا

شرطة الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الفلبينية أن قاضية اغتيلت داخل مكتبها اليوم الأربعاء على يد أحد العاملين في المحكمة أصيب بالاكتئاب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المسؤول الأمني هنري نافارو أن القاضية تيريزا أباديلا، 44 عامًا، وهي قاضية بمحكمة مانيلا الجزئية، أصيبت برصاصة في الرأس وتم إعلان وفاتها لدى وصولها إلى المستشفى.

وقد أطلق مرتكب الحادث أمادور ريباتو 42 عاما النار على نفسه وتوفي على الفور.

وأظهرت التحقيقات الأولية للشرطة أن ريباتو، ترافقه شقيقته، كانا في لقاء مع القاضية لتقديم استقالته عندما أخرج ريباتو مسدسا من حقيبته وأطلق النار على القاضية.

وقال نافارو : "كان ريباتو يعاني من الاكتئاب لأنه تخلف عن بعض المواعيد المحددة في العمل بعد إصابته بكورونا في أغسطس".

وفور الحادث، قامت الشرطة بإغلاق "مانيلا سيتي هول" (قاعة مدينة مانيلا) إلى أن تم التأكد من أن القاتل قد انتحر.

اغتيال قاضية شرطة الفلبين

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