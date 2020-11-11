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المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي: تنسيق لإجراء أول اتصال هاتفي بين مون وبايدن غدا

02:21 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي: تنسيق لإجراء أول اتصال هاتفي بين مون وبايدن غدا

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن

سول- (أ ش أ):

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنه ينسق مع الجانب الأمريكي لإجراء أول اتصال هاتفي بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن غدا الخميس.

وذكر مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين إنه لا توجد خطة لإجراء اتصال هاتفي بين مون وبايدن خلال اليوم، غير أن المكتب الرئاسي ينسق مع الجانب الأمريكي لإجرائه غدا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن يجري أول اتصال هاتفي بين مون وبايدن بعد مرور 4 أيام من إعلان انتخاب بايدن، ويبدو أن التواصل الرسمي بين حكومة مون جيه-إن والإدارة الأمريكية القادمة سيستمر بدءا من الاتصال الهاتفي بين مون وبايدن، وفقا للوكالة ، كما يتوقع أن تبادل الجانبان وجهات نظرهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما فيها قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن سبل تعزيز التحالف بين سول وواشنطن وسبل مواجهة تغير المناخ وغيرها .

وكان مون قد هنأ بايدن بانتخابه رئيسا قادما للولايات المتحدة عبر تويتر في يوم 8 نوفمبر، وفي اليوم التالي، قال في اجتماع مع كبار مساعديه إن حكومته تتواصل على نحو متعدد الجوانب مع بايدن من أجل التأكد من عدم وجود فراغ في التحالف بين البلدين وفي مراحل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

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مون جيه ان كوريا الجنوبية جو بايدن

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