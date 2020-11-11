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الجيشان الصيني والأمريكي يبدآن اجتماعات حول الإغاثة من الكوارث ومكافحة كورونا

01:56 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الجيشان الصيني والأمريكي يبدآن اجتماعات حول الإغاثة من الكوارث ومكافحة كورونا

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):

عقد ممثلون عن الجيشين الصيني والأمريكي اليوم الأربعاء اجتماعا عبر الفيديو ضمن سلسلة اجتماعات، لتشارك الخبرات حول المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان اليوم - أن الحدث - الذي يستمر 3 أيام - سيغطي موضوعات من بينها المشاركة العسكرية في مكافحة الفيضانات والأعاصير، والوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، إلى جانب التعاون العسكري - المدني.

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Asha
وزارة الدفاع الوطني الصينية بكين الصين فيروس كورونا

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