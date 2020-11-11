الجيشان الصيني والأمريكي يبدآن اجتماعات حول الإغاثة من الكوارث ومكافحة كورونا
بكين- (أ ش أ):
عقد ممثلون عن الجيشين الصيني والأمريكي اليوم الأربعاء اجتماعا عبر الفيديو ضمن سلسلة اجتماعات، لتشارك الخبرات حول المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان اليوم - أن الحدث - الذي يستمر 3 أيام - سيغطي موضوعات من بينها المشاركة العسكرية في مكافحة الفيضانات والأعاصير، والوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، إلى جانب التعاون العسكري - المدني.
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