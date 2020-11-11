أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

كورونا في إيران: تسجيل حصيلتين قياسيتين جديدتين للوفيات والإصابات اليومية

01:50 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
كورونا في إيران: تسجيل حصيلتين قياسيتين جديدتين للوفيات والإصابات اليومية

تسجيل حصيلتين قياسيتين جديدتين للوفيات والإصابات ا

طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 462 حالة وفاة و 11780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 715 ألف حالة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 39 ألفا و 664 حالة.
وذكرت أن 5601 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 536 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

إيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

الجيشان الصيني والأمريكي يبدآن اجتماعات حول الإغاثة من الكوارث ومكافحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدبولي: إخلاء جميع المقرات الحكومية بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا