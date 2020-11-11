طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 462 حالة وفاة و 11780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 715 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 39 ألفا و 664 حالة.

وذكرت أن 5601 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 536 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).