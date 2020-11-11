أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية

01:47 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

رام الله- (د ب أ):

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استعدادها للعودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية.

وجاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، تعقيبا على تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس التي قال فيها إنه "حان الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات بدون أعذار".

وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن "القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".

وتوقفت أخر مفاوضات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 2014.

فلسطين الاحتلال الاسرائيلي نبيل ابوردينة

الخبر التالى:

كورونا في إيران: تسجيل حصيلتين قياسيتين جديدتين للوفيات والإصابات اليومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدبولي: إخلاء جميع المقرات الحكومية بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا