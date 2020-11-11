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أرمينيا تعتقل محتجين على وقف النار في قره باغ

01:35 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
أرمينيا تعتقل محتجين على وقف النار في قره باغ

أرشيفية

يريفان- (أ ف ب):

أوقفت الشرطة الأرمينية، اليوم الأربعاء، عددا من متظاهري المعارضة الذين يتجمعون بالمئات في يريفان على الرغم من حظر التظاهرة، لإدانة اتفاق وقف القتال في ناغورني قره باغ الذي كرس انتصار أذربيجان.

هتف النائب عن حزب "ارمينيا المزدهرة" ارمان أبوفيان عبر مكبر للصوت "لا يمكنهم اعتقال كل البلاد". وتجمع الحشد في وسط العاصمة مرددا هتافات تدين رئيس الوزراء نيكول باشينيان المتهم بالاستسلام.

كانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا الثلاثاء 10 نوفمبر برعاية روسيا اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ يكرّس الانتصارات العسكرية التي حقّقتها قوات باكو في الإقليم الانفصالي بعد ستّة أسابيع من المعارك الدامية.

بدأ نحو ألفي جندي روسي الثلاثاء الانتشار في هذه المنطقة التي تسكنها غالبية من الأرمن وأعلنت استقلالها من جانب واحد عن أذربيجان بعد حرب في تسعينات القرن الماضي.

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الشرطة الأرمينية أرمينيا يريفان قره باغ

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