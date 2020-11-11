روسيا: ثلاث طائرات إضافية تقل قوات حفظ السلام الروسية تتوجه إلى قره باغ

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ثلاث طائرات شحن روسية إضافية أقلعت من أوليانوفسك تقل قوات حفظ السلام إلى ناجورني قره باغ .

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن " أن ثلاث طائرات من طراز "إيل – 76" للنقل العسكري تقل عناصر قوات حفظ السلام أقلعت اليوم، من مطار أوليانوفسك – فوستوتشني للمشاركة في عملية حفظ السلام في منطقة النزاع في قره باغ"، وتنقل الطائرة على متنها أفرادا من وحدات الكتيبة 15 للمشاة الآلية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية، إضافة إلى معدات خاصة، وعربات، وقطع عسكرية.

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ،وبناءً على الاتفاق الثلاثي بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم ناجورني كارا باخ، صباح أمس الثلاثاء .

وستضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة أشخاص مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية، ولإدارة عملية حفظ السلام سيتم نشر قيادة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.