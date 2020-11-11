4 مصابين في انفجار بمقبرة لغير المسلمين في السعودية

وكالات:

قال مسؤول بالحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية، حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية ووكالة رويترز.

وقال المسؤول "وقع انفجار ما بمقبرة لغير المسلمين في جدة. أصيب أربعة بإصابات طفيفة أحدهم يوناني".

ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل.