حماس: الأزمة المالية لأونروا مصطنعة لشطب ملف اللاجئين الفلسطينيين

غزة -(د ب أ):

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء إن الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مصطنعة بهدف شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن أسبابا سياسية تقف وراء أزمة أونروا، و"تهدف في النهاية إلى شطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة، ولا يجوز بأي شكل أن تحل على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم".

وذكرت الحركة أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار أونروا بدفع جزء من مرتبات حوالي 28 ألف موظف في الأقاليم الخمسة للشهر الحالي وقد يمتد القرار إلى الشهر المقبل.

وقالت: "هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعاية أونروا".

وأضافت حماس: "يتحمل المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض".

كما أكدت أن ملف اللاجئين "يشكل جوهر الصراعمع الاحتلال، وأي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن، داخل وخارج فلسطين".

وكانت أونروا أعلنت قبل يومين تأجيلا جزئيا لدفع رواتب موظفيها لهذا الشهر، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين نتيجة عدم توفر الأموال الكافية من الدول المانحة.

وذكرت أونروا أنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر وديسمبر.