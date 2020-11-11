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استكمال أعمال إنشاء مستشفى بدر في البحيرة بتكلفة 326 مليون جنيه

11:55 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
استكمال أعمال إنشاء مستشفى بدر في البحيرة بتكلفة 326 مليون جنيه

محافظة البحيرة

البحيرة- أحمد نصرة:

سلمت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، موقع مشروع إنشاء مستشفى بدر المركزي للشركة المنفذة لاستكمال الأعمال به بعد توقف دام سنوات.

ووافق مجلس الوزراء على توجيه المبلغ المخصص لمحافظة البحيرة بمبادرة البنك المرکزي المصري لدعم القطاع الطبي، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لصالح استكمال بناء المستشفى بقيمة 80 ملیون جنيهًا، كما اعتمدت وزارة الصحة مقايسة الأعمال النهائية بقيمة 326 مليون جنيهًا.

والمستشفى يقام على مساحة بمسطح مبان يبلغ 5 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وخمسة طوابق علوية، ويستوعب 100 سرير، و4 غرف لإجراء العمليات، وطابق كامل للعلاج الاقتصادي.

يذكر أن الأعمال سحبت من شركة المقاولات السابقة لتقاعسها عن الالتزام بالبرنامج الزمني وعدم إتمام الأعمال.

مستشفى بدر البحيرة مجلس الوزراء مبادرة البنك المرکزي المصري

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