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ألمانيا: بوادر تغير إيجابي في أعداد الإصابات بكورونا

11:39 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
ألمانيا: بوادر تغير إيجابي في أعداد الإصابات بكورونا

وزير الصحة الألماني ينس شبان

برلين- (د ب أ):

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده في وجود بوادر على حدوث تغير إيجابي في وضع عدوى كورونا في البلاد.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إن ديناميكية حدوث العدوى " انخفضت على نحو ملحوظ" خلال الأيام الماضية.

وأوضح شبان أن الأعداد " لا تزال ترتفع، ولكن بقوة أقل، وهذا أمر مشجع، لكنه لا يكفي بعد"، لافتا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن "تحول في الاتجاه".

وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن معهد (روبرت كوخ) لأبحاث الفيروسات، اليوم بأن عدد الإصابات الجديدة على مستوى ألمانيا وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 18 ألف و487 حالة بزيادة بمقدار 3155 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء، وبزيادة طفيفة مقارنة بأعداد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي (17 ألف و214 حالة).

وبحسب بيانات المعهد، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة منذ اندلاع الجائحة وصل إلى 705 ألف و687 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات في الـ24 ساعة الأخيرة بمقدار 261 حالة ليصل إلى 11 ألف و767 حالة.

وعلق شبان بشكل إيجابي على مقترح رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الداعي إلى بدء احتفالات عيد الميلاد مبكرا بسبب جائحة كورونا، وقال " هذا بالتأكيد جزء من النقاش"، مضيفا أن التخطيط مهم بالنسبة للآباء والأبناء والمعلمين. كما أشار إلى إمكانية تنظيم احتفالات على هذا النطاق " بالاستعانة بمثل هذا الإجراء"، لكنه استبعد إمكانية تطبيق هذا المقترح بالنسبة لاحتفالات عيد الميلاد ذات النطاق الأكبر.

ينس شبان برلين وزير الصحة الألماني انجيلا ميركل فيروس كورونا

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