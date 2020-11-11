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الصحة العالمية: زيادات قياسية في أعداد الإصابات بكورونا خلال أسبوع

11:38 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الصحة العالمية: زيادات قياسية في أعداد الإصابات بكورونا خلال أسبوع

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

رصدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 3.6 مليون، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

وأفادت المنظمة الدولية المختصة في جنيف، بأن أعداد حالات الوفاة تضاعفت بأكثر من 54 ألفا، بزيادة 9000 عن الأسبوع الماضي.

وقالت النشرة الإخبارية لمنظمة الصحة العالمية: "زاد خلال الأسبوع الماضي، العدد الإجمالي لحالات (كوفيد – 19) بنسبة 8٪ عن الأسبوع السابق، إلى أكثر من 3.6 مليون".

وأصيب اعتبارا من 8 نوفمبر، حوالي 49.7 مليون شخص، كما سجل أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة في العالم.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن "الحصة الأكبر من الحالات الجديدة في سبعة أيام لا تزال من نصيب المنطقة الأوروبية، والتي جاء منها أكثر من نصف الحالات الجديدة (54٪)، وما يقرب من نصف الوفيات الجديدة (47٪)".

جرى تسجيل الرقم القياسي السابق للزيادة في أعداد لإصابات بعدوى كورونا في العالم في أسبوع، من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وكان أكثر من 3.3 مليون حالة.

وبلغ عدد المصابين في المنطقة الأوروبية في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر ما يقرب من 1.99 مليون شخص، وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 13 مليونا، وتم تسجيل وفي سبعة أيام أكثر من 25 ألف حالة وفاة، وحتى 1 نوفمبر، تجاوز العدد الإجمالي 311 ألفا.

وفي الأمريكتين ارتفع عدد المصابين بأكثر من 1 مليون إلى أكثر من 21 مليونا، فيما توفي أكثر من 17 ألف شخص خلال أسبوع، وتجاوز العدد الاجمالي للوفيات 656 ألفا.

وأصيب في منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من 390 ألف شخص خلال أسبوع، وتجاوز الأجمالي 9.6 مليون، كما تجاوزت الوفيات 149 ألفا، بزيادة 5.1 ألف عن الأسبوع السابق.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد المصابين خلال أسبوع بأكثر من 684 ألفا، وفي فرنسا بأكثر من 382 ألفا، وفي الهند بأكثر من 323 ألفا.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المنظمة الدولية

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